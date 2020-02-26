Savunma sınıfı geçti

İkinci yarıda başarılı sonuçlara imza atan Göztepe, 5 maçta kalesinde sadece 4 gol gördü, en az gol yiyen 3 ekipten biri oldu.

Süper Lig'de ikinci yarıda 5 maçta topladığı 11 puanla Avrupa Kupaları hedefini sürdüren Göztepe'nin savunması güven verdi. Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk ve Berkan Emir'den oluşan Göztepe'nin savunma dörtlüsü ile Portekizli deneyimli file bekçisi Beto Pimparel rakip forvetlere kaleyi kapattı. Sarı-kırmızılılar ikinci yarıda oynadığı 5 karşılaşmada kalesinde sadece 4 gol gördü. Kalesini gole kapatan Göztepe, ikinci yarıda ligin en az gol yiyen 3 ekibinden biri oldu.

GALATASARAY İLK SIRADA

G.Saray, 6 maçta kalesinde sadece 3 gol görürken, Trabzon da 4 gol yiyerek İzmir ekibi ile 2. sırayı paylaştı. İkinci yarıda yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılıların fileleri Antalya maçında havalanmazken, Göz-Göz 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.