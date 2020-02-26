Somaspor’u zorlu rakipler bekliyor

3. Lig 3. Grup'ta Altındağ Belediyespor deplasmanında 1 puanla teselli bulan Somaspor, Play- Off yarışında kritik haftalara giriyor. Siyah-beyazlılar, kalan 9 maçından 4'ünü sahasında, 5'ini deplasmanda oynayacak. Somaspor, evinde orta sıralardaki Bayrampaşa, Play-Off hedefindeki Diyarbekirspor, Osmaniye FK ve Nevşehir Belediye ile oynayacak. Siyah İnciler, deplasmanda Play- Off'u arzulayan Pazarspor, kümede kalma mücadelesi veren Yozgatspor 1959, Modafen, orta sıralardaki Darıca Gençlerbirliği ve lider Karacabey Belediyespor'la dışarda kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Burhanettin Basatemur, "Hedefimiz ilk 5 içinde yer alıp, Play-Off oynamak. Bunu başaracak güçteyiz" dedi.

ÜMİT YÖNEY