Tarzan, Şile Yıldız’a yenilirse veda ediyor

3. Lig 1. Grup'ta Erzin SK'ya yenilerek 0 puanla son sıraya demir atan Manisaspor, 29 Şubat Cumartesi günü kader maçına çıkacak. 25 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 21 mağlubiyet alan ve 0 puanla son sırada bulunan Tarzanlar, 25 puanla 15. sırada bulunan Şile Yıldızspor'la cumartesi günü oynayacağı maçta puan kaybı yaşaması halinde 3. Lig'e veda edecek. Son 5 maçını puansız kapatan Manisaspor, transfer yasağı nedeniyle ligde genç oyuncularla mücadele ediyor. Son iki sezonda önce TFF 1. Lig'den, ardından 2. Lig'den düşen bu sezona büyük sıkıntılarla başlayan ve 6 puanı silinen siyah-beyazlılar, Şile Yıldızspor'u yenemezse, bitime 8 hafta kala havlu atacak.

ÜMİT YÖNEY