Trabzonlu Sörloth’a Real Madrid talip

Trabzonspor'un İngiliz takımı Crystal Palace'dan 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth için İspanyol devi Real Madrid'in devreye girdiği iddia edildi. Madrid ekibinin Norveçli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübüyle temasa geçerek transfer pazarlığına başladığı belirtildi. Karadeniz ekibi de yıllık 750 bin Euro ödeyeceği 24 yaşındaki Sörloth'un bonservisini almaya karar verirse sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak 6 milyon Euro ödeyecek. Bu sezon Trabzonspor'da 34 resmi maça çıkan Norveçli yıldız 24 gol ve 6 asist ile oynadı. Sörloth, bu performansıyla en iyi 10 lig arasında golcü oyuncular sıralamasında ilk 5 içinde yer aldı. Sörloth 18 gol atan Messi'yi geçerken 21 golü olan Ronaldo'yu takip ediyor. Listenin ilk sırasında ise 27 golle Lazio'dan Ciro Immobile yer alıyor.