Yalıkavakspor Avrupa askıyla

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde İzmir BŞB’yi yenerek ikinci sıradaki yerini koruyan mavi-beyazlılar, kupada da yarı finalde Yenimahalle’yle karşılaşacak.

Yalıkavakspor, hentbolda çifte şampiyonluk hedefliyor. Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin Egeli temsilcisi Yalıkavakspor, İzmir BŞB'yi 32-29 mağlup edip, 13. maçında 11. galibiyetine imza attı, ikinci sıradaki yerini korudu. Lider Kastamonu Belediyespor'un 4 puan gerisinde 22 puan ile 2. sıradaki yerini koruyan Yalıkavakspor, kupada da yarı finale yükseldi. Kupada çeyrek finalde İzmir BŞB'yi her iki maçta da mağlup ederek yarı finale çıkan Denizin Kızları, bugün saat 17.00'de Ankara'da Yenimahalle Belediyesi ile ilk maçını oynayacak. Rövanş 4 Mart'ta Bodrum'da oynanacak.

AVRUPA KUPALARINI ARZULUYOR

Kulüp Başkanı Mehmet Esen, "Sezona Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyerek başladık ve şuan da ligde 2. sırada yer alıyoruz. Kupada Yenimahalle Belediye önünde avantajlı bir skor hedefliyoruz. Finale çıkmayı arzuluyoruz. Ligde İzmir BŞB'yi yendik. Hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye Kupası'nda son 4 takım arasına kaldık. Hedefimiz hem ligde, hem de kupada şampiyonluk" diye konuştu.



Bu sezon başarıdan başarıya koşan Yalıkavakspor çok mutlu.

SERVET SARUN