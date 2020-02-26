Yıldızspor’da şok Süleyman veda etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta zirve mücadelesi veren Aydın temsilcisi Yıldızspor'da ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Geçen hafta Ali Kireş ve Nizamettin Emirhan Kılıç'ın takımdan ayrılmasının ardından mavibeyazlı ekipte şok bir ayrılık daha yaşandı. Sezon başında takıma katılan, bu sezon 18 karşılaşmada attığı 9 golle yıldızlaşan ve taraftarın sevgilisi olan Süleyman Çelik, mavi-beyazlı yönetimle karşılıklı anlaşarak takımdan ayrıldı. Süleyman Çelik, BAL 7. Grup ekiplerinden Kestelspor'la anlaştı. Yıldızspor'dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuza bugüne kadar göstermiş olduğu performans için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

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