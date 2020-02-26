  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Yıldızspor’da şok Süleyman veda etti

Yıldızspor’da şok Süleyman veda etti

Yıldızspor’da şok Süleyman veda etti
Giriş Tarihi: 26.2.2020

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta zirve mücadelesi veren Aydın temsilcisi Yıldızspor'da ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Geçen hafta Ali Kireş ve Nizamettin Emirhan Kılıç'ın takımdan ayrılmasının ardından mavibeyazlı ekipte şok bir ayrılık daha yaşandı. Sezon başında takıma katılan, bu sezon 18 karşılaşmada attığı 9 golle yıldızlaşan ve taraftarın sevgilisi olan Süleyman Çelik, mavi-beyazlı yönetimle karşılıklı anlaşarak takımdan ayrıldı. Süleyman Çelik, BAL 7. Grup ekiplerinden Kestelspor'la anlaştı. Yıldızspor'dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuza bugüne kadar göstermiş olduğu performans için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yıldızspor’da şok Süleyman veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN