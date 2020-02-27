Akigo hayata döndü

Yeşil-siyahlılar, Bjarnason ve Erhan’ınilk yarıda attığı gollerle galip gelmesinibildi Play-Off yarışında umut tazeledi. Akhisarspor'u, hafta içi mesaisinde Giresun karşısında bin 500 taraftarı destekledi.

TFF Birinci Lig'de aldığı istikrarsız sonuçlarla yarıştan uzaklaşan Akhisarspor, sahasında Giresunspor'u mağlup etti, kendine geldi: 2-0. 8'de Uğur'un sağ kanattan ceza sahasına verdiği topu alan Rusescu'nun şutu savunmadan sekip kornere çıktı. 17'de Erhan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi penaltı noktasında bulunan Burhan'a pasını verdi. Burhan'ın tek topunda kaleciyle karşı karşıya kalan Bjarnason düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

ERHAN SKORU BELİRLEDİ

44'te Akhisar atağında sağ kanattan hareketlenen Burhan ceza sahasındaki Cikalleshi'ye pasını verdi. Cikalleshi daha müsait durumdaki Erhan'ı gördü. Ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Erhan 3 rakibini de yatırarak topu boş kaleye gönderdi: 2-0. 56'da Milinkovic'in 18 yayı üzerinden kaleye gönderdiği plase vuruşta Gökhan topu kornere çeldi. 68'de Orta sahada topu kapan Mehmet Güven önünde boş alan bulunca hızlı hücuma çıktı. 18 yayın üzerinden kaleye gönderdiği şut Gökhan'da kaldı. Maç 2-0 sona erdi.



BİN 500 TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Akhisarspor'u, hafta içi mesaisinde Giresun karşısında bin 500 taraftarı destekledi. Giresunspor'u dea 20 taraftarı yalnız bırakmadı. Teknik direktör Yılmaz Vural, Karagümrük maçının kadrosunda değişiklik yaptı, aynı ilk 11'i sahaya sürdü. Giresun'da ise cezalı kaleci Adriano'nun yerine Metin, Numan'ın yerine Ahmet, İshak'ın yerine Muhammed, Ahmet'in yerine Mehise met Taş, Muhayer'in yerine Foguinho, Bekir'in yerine Mehmet Güven, Özgür'ün yerine Rusescu görev yaptı.