Aydın BŞB Play-Off’a göz kırptı

Aydın Amatör Süper Lig B Grubu'nda zirve mücadelesi veren Aydın BŞB, lige tutunmaya çalışan Ortakçıspor'u deplasmanda 2-0 yendi, Play-Off ateşini yaktı. 20. dakikada Berkay'ın golüyle öne geçen, ilk devreyi 1-0 üstün kapatan mavi-beyazlılar, 49. dakikada yine Berkay'ın golüyle farkı ikiye çıkartıp, galibiyeti perçinledi. Aydın BŞB, bu galibiyetle puanını 28'e çıkartarak ikinci sıraya yerleşti ve bitime iki hafta kala Play Off'a kalma yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

KAZIM YÖRÜKCE