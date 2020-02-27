Başakşehir - Sporting Lizbon I 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Sporting Lizbon'u ağırlayacak olan Medipol Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu. Başakşehir Sporting Lizbon maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Temsilcimiz Başakşehir'in sahasında Portekiz ekibi S.Lizbon'u elemeye çalışacağı mücadele saat 20:55'te başlayacak. İspanyol hakem Mateu Lahoz'un yöneteceği karşılaşma nefes kesecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Junior Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Aleksic, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Eljero Elia, Demba Ba.



SPORTİNG: Maximiano, Ilori, Coates, Wendel, Ristovski, Battaglia, Cabral, Acuna, Vietto, Bolasie, Sporar.



BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Sporting Lizbon ile Medipol Başakşehir arasında Portekiz'de oynanan ilk maçı ev sahibi takım 3-1 kazandı.

Medipol Başakşehir'in son 16 turuna kalabilmesi için, gol yemeden 2 gol atması ya da gol yemesi halinde üç farklı galip gelmesi gerekiyor.

Turuncu-lacivertli ekibin 90 dakikayı 3-1 önde kapatması durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek.

TEK EKSİK CRİVELLİ!

Medipol Başakşehir'de Sporting Lizbon maçı öncesi tek eksik bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekibin hücumdaki en önemli isimlerinden Fransız oyuncu Enzo Crivelli, kart cezalısı olduğu için bu önemli mücadelede forma giyemeyecek.

Portekiz ekibinde de savunmada görev yapan Luis Neto, kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak.