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bayramı

Çine Madranspor bayramı
Giriş Tarihi: 27.2.2020

Aydın Amatör Süper Lig B Grubu'nda lider Çine Madranspor, en yakın takipçisi İsabeyli Şırlanspor'u deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup etti, Play-Off biletini cebine koydu. Yeşil-sarılılar, 7 ve 45. dakikalarda Ali Kaynak'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 galip kapattı. İsabeyli Şırlan, 51'de Yusuf'la farkı bire indirdi: 1-2. Çine Madranspor, 80'de Samet, 90'da Göktuğ'un golleriyle şov yaptı, 4-1'lik zaferle bitime iki hafta kala 30 puanla zirvedeki yerini korudu. Çine Madranlı oyuncular ve teknik heyet maç sonunda büyük coşku yaşadı. İsabeyli Şırlanspor ise 25 puanda kalarak Play-Off şansını zora soktu. Çine Madranspor, haftaya evinde Ortakçıspor'u ağırlayacak, İsabeyli Şırlanspor ise Tuğlaspor'a konuk olacak.

KAZIM YÖRÜKCE

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