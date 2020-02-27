Denizli’de Rodallega sessiz kaldı

Geçen sezon Trabzonspor’da 16 gol kaydeden Kolombiyalı Denizli’de sadece 5 gol attı. Son golünü 17. haftadaki Ankaragücü maçında kaydeden 34 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının ilk 6 haftasını boş geçti.

Süper Lig'de geçen hafta Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-0 kaybederken galibiyet hasretini 8 maça çıkararak düşme hattına yaklaşan Denizlispor'da, golcü Hugo Rodallega sessizliğe büründü. Büyük umutlarla transfer edilen ancak sadece 5 gol atabilen Kolombiyalı forvet, sakatlığın ardından döndüğü takımında yine gole hasret kaldı. Son golünü 17. haftadaki Ankaragücü maçında kaydeden 34 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının ilk 6 haftasını boş geçti.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Hugo Rodallega'nın suskun kalmasıyla Denizlispor da gol yollarında etkili olamadı. Yeşil-siyahlılar ikinci yarıda sadece 2 gol atabildi. Ege ekibi 2-1 kaybedilen Galatasaray ve 1-1 berabere kalınan Göztepe maçlarında sevinç yaşarken, Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa müsabakalarında topu ağlara gönderemedi.