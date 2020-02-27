F.Bahçe’yi unutun

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim etmeyecek derbi zaferini unutmaları gerektiğinin altını çizerek futbolcularını uyardı

Kadıköy'deki derbiden 3 gol ve 3 puan ile ayrılan G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim'den oyuncularına uyarı geldi. Tecrübeli teknik adam geçtiğimiz hafta önemli bir galibiyet aldıklarını ancak ligin bu maçla sınırlı olmadığının altını çizerek takımdan G.Birliği ile Pazar günü oynanacak maça odaklanmalarını istedi. Başarılı çalıştırıcı asıl mutluluğu sezon sonunda elde edilen şampiyonlukla yaşamaları gerektiğinin altını çizerek "Bu galibiyetin anlamlı olması için mutlu sona ulaşmamız lazım. Bu nedenle artık derbi havasından sıyrılın" şeklinde konuştu.

GENÇLERBİRLİĞİ İKAZI

İlk yarıdaki maçta Başkent temsilcisine karşı zorlandıklarını ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldıklarını belirten Terim, "Bu maçtan kayıpsız ayrılmalıyız. Ardından önce Sivas ile ardından da Beşiktaş'la çok önemli maçlara çıkacağız. Size güveniyorum. F.Bahçe karşısındaki futbolu bu maçta da sergilemelisiniz" dedi.