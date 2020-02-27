Fethiye’de Toros dönemi

Lacivert-beyazlılarda, Cizre maçı sonrası görevinden istifa eden Mustafa Ceviz’in yerine Mesut Toros getirildi. 1.5 yıllık anlaşan Toros, “Bu kulüp bulunduğu yeri hak etmiyor” dedi.

3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor'da, Cizrespor beraberliği sonrasında görevinden istifa eden Mustafa Ceviz'in ardından takımın başına 2. kez Mesut Toros getirildi. Toros, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli teknik adam Belediye Derincespor maçı öncesi ilk idmanına çıkarak takımı çalıştırdı. Toros, "Mustafa Ceviz hocama teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir ekip kurmuş. 3-4 yıl önce 2. Lig'de Fethiyespor'u çalıştırmıştım. Tekrar anlaştığım için mutluyum. Yapısını, yöneticileri, ligi ve oyuncuların çoğunu tanıyorum. Neler yapabileceklerini biliyoruz" dedi.

'TEKRAR ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ'

Teknik patron Mesut Toros, şöyle devam etti: "Fethiyespor'u bir kez iç sahada, 2 kez de deplasmanda izleme fırsatım oldu. Oyuncularımızı, ligi ve rakiplerimizi tanıyoruz. Bunun bizim için bir avantaj olacağına inanıyorum. Oyuncularımla kısa sürede kaynaşacağımı düşünüyorum. Kafamızdaki oyun planını ne kadar çabuk hayata geçirebilirsek o kadar iyi olacağı kanaatindeyim. Ligde her maç zor. Taraftarımız bize destek verir ve inanırlarsa çok şeyler başarabiliriz. Bizi yalnız bırakmasınlar ve destek versinler. Çünkü Fethiyespor bulunduğu yeri hak etmiyor." Lacivert-beyazlı takımda, cezalı Aykut Sarıdoğan kadroda yer alamayacak.



BAŞKAN UMUTLU

Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, "Mesut Toros camiamızı ve Fethiye'yi tanıyor. Fethiyemiz ve hepimiz için hayırlı olsun. Mesut hocamızla inşallah güzel günler görürüz. Bize çok faydalı olacağına inanıyoruz. Kariyerinde kendini ispatlamış bir hocamız. Play-Off hedefine ulaşacağımıza inancımız yönetim olarak tam. Güzel günler yakın" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ