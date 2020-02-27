Göz-Göz’de herkes golcü

Ligde fırtına gibi ezen Göztepe gol yükünü sadece forvetlerin sırtına yüklemedi. Sarı-kırmızılılarda 22 haftalık süreçte 14 farklı futbolcu 29 gole imza attı.

İzmir ekibinde Halil Akbunar ve Serdar Gürler 6'şar golle takımın en golcü isimleri olurken Castro 4, Jerome, Soner ve Alpaslan 3'er, Berkan ile Napoleoni 2'şer Mossoro, Deniz, Wallace Reis ve Borges ise 1'er gol kaydetti. Defans oyuncuları Berkan, Alpaslan Öztürk ve Wallace Reis bu süreçte 6, orta sahanın yıldızları Castro, Soner, Mossoro ve Borges 11, forvet oyuncuları Jerome ve Deniz ise 4 golün kahramanı oldu. Göz-Göz'de ayrıca Soner 6, Serdar 5 asistle gollerin hazırlayıcısı oldu.