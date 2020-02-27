Gözler PFDK’da

Kadıköy’deki F.Bahçe-G.Saray derbisinin faturasının bugün belli olması bekleniyor.

Kadıköy'de oynanan F.Bahçe-G.Saray derbisinde çıkan olayların faturasının bugün belli olması bekleniyor. Bilindiği üzere TFF Hukuk Kurulu F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, antrenör Volkan Kazak, futbolculardan Deniz Türüç, Sadık Çiftpınar, Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'ı, Galatasaray Kulübünü ve sarı-kırmızılı kulübün görevlileri Hande Sümertaş, Fahri Yılmaz, Necati Ateş ile Mert Çetin'i PFDK'ya sevk etmişti. Deniz Türüç ile kavga eden ve kırmızı kart gören Galatasaraylı Belhanda'ya ise sevk çıkmamıştı. Söz konusu müsabakada konuk Galatasaray Kulübü'nün de çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline sevk edildiği belirtildi. Ayrıca sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle sarı-lacivertli kulübe ceza gelmesi bekleniyor.