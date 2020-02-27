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ilki başarmak istiyor

Göztepe ilki başarmak istiyor

27.02.2020, 13:00

'de pazartesi günü kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo 'a konuk olacak , rakibinden puan aldığı takdirde yenilmezlik serisini 6 maça çıkarıp, son 3 yıldaki en iyi serisini gerçekleştirecek.

Devler arenasına 2017-2018 sezonunda tam 14 yıl sonra dönen Göztepe, bu sürede en fazla 5 maç üst üste kaybetmedi. İlk sezonunda 2 defa 5 maç üst üste yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonunda ise 29'uncu haftadan sonra oynadığı 5 maçta mağlup olmadı ve kümede kalmayı başardı.

Bu sezon da yine 2 defa 5 maç art arda mağlubiyet almayan Göztepe, seriyi ilk kez 6 karşılaşmaya çıkarmak için Kayserispor'u gözüne kestirdi. Aldığı başarılı sonuçların ardından hedefi Avrupa olarak belirleyen İzmir ekibi, son 2 yılda Kayserispor deplasmanından puan çıkaramadı. Ligdeki ilk yılda rakibine Kadir Has Stadı'nda 1-0 kaybeden Göztepe, geçen sezon da Kayseri'de sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Renktaşı karşısında mutlak galibiyet hedefleyen Göztepe'de sakatlıkları süren orta saha Poko ile stoper Atınç sahadaki yerini alamayacak.
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