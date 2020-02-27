Göztepe’de şifre İzmir

Ligde 5 maçtır bileği bükülemeyen Göz-Göz oldukça avantajlı birfikstüre sahip. Sarı-kırmızılılar eğer sahasındaki 7 maçı kazanıp deplasmanlardan da puanlar getirdiği takdirde hedefine ulaşacak. Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor ve Sivasspor gibi zirvemücadelesi verecek takımları sahasında ağırlayacak olan Göztepetaraftarının da desteğiyle 49 yıllık Avrupa hayaline ulaşmak istiyor

Süper Lig'de son olarak Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin en büyük avantajı evi olacak. Yeni mabedi Gürsel Aksel Stadı'nın açılmasıyla adeta çehresi değişen sarı-kırmızılılar kalan 12 maçın 7'sini sahasında oynayacak. Avrupa kupalarına katılma yolunda hedefini ilk 5 olarak belirleyen Göz-Göz, Başakşehir, Rize, Trabzon, Alanya, A.Gücü, Gençlerbirliği ve Sivasspor'u konuk edecek.

EVİNDE MAĞLUBİYETİ YOK

Kalan 5 maçta ise Kayserispor, Kasımpaşa, Y.Malatya, F.Bahçe ve G.Saray deplasmanına çıkacak Göz-Göz, taraftarının desteği ile Avrupa hedefine ulaşmak için çabalayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş ve Gaziantep FK'yı konuk eden Göztepe, 2 maçtan 4 puan aldı. Beşiktaş'ı açılış müsabakasında 2-1 yenen İzmir ekibi, Gaziantep FK'yla ise son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı.

DEVLERE KAFA TUTMUŞTU

Göztepe toplam 10 iç saha karşılaşmasında 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, 16 puan topladı. Göztepe evinde G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'tan ise 7 puan aldı. Deplasmanlarda da iyi sonuçlar elde eden Göztepe, gurbette en iyi performans sergileyen 3 takımdan biri oldu. Göz-Göz 12 dış saha maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alıp 18 puan kaydetti.



GÖZ-GÖZ KALKAVAN İLE 6 KEZ KAZANDI

Göztepe'nin Pazartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maça Mete Kalkavan atandı. Samsun bölgesi hakemi Kalkavan, bugüne kadar Göz-Göz'ün 9 maçını yönetmiş İzmir ekibi bu maçların 6'sını kazanırken 2 beraberlik, 1 de yenilgi almıştı. Tecrübeli hakem Kalkavan'ın yönettiği, 17 maçta Kayseri ekibi 4 galibiyet, 5 beraberlik, 8 yenilgi aldı. Kalkavan'ın görev aldığı 11 Süper lig maçında ev sahibi ekiplerin 5'i kazanırken 4 maç berabere bitti, 2 maçı ise deplasman takımları kazandı.