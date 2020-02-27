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İncirliova inat ediyor

İncirliova inat ediyor
Giriş Tarihi: 27.2.2020

Aydın Amatör Süper Lig A Grubu'nda mücadele eden 3. sıradaki İncirliova Belediyespor, 2. sıradaki Kuşadasıspor'u deplasmanda farklı mağlup ederek Play-Off yarışında 'Ben de varım' dedi. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda oynanan maçta İncirliova Belediyespor rakibi Kuşadasıspor'u 10, 25 ve 75'te Halil İbrahim Yılmaz, 90'da Halil Aytekin'in golleriyle 4-1 mağlup etti. Bu galibiyetle İncirliova puanını 28'e çıkarttı, Kuşadası 31 puanda kaldı.

MEHMET KAVAS

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