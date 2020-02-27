İsmail Bedel anıldı

Manisa 2. Amatör Küme İsmail Bedel Sezonu törenle başladı, hayır yapıldı Manisagücü, sezonun ilk maçında Develi Gençlikspor’u 4-1’lik skorla yendi.

Manisa 2. Amatör Küme İsmail Bedel Sezonu törenle başladı. Sezonun açılış maçı Manisagücü ile Develi Gençlikspor arasında gerçekleştirildi. Maç öncesi Manisa futboluna önemli hizmetlerde bulunan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İsmail Bedel anılırken, açılışa katılan rahmetli İsmail Bedel'in eşi Zeynep Bedel gözyaşlarına hakim olamadı. Sezonun açılış maçı öncesi Manisagücü tarafından kulübün kurucusu olan rahmetli İsmail Bedel yapılan pilav hayrı ile anıldı. Manisa Futbol İl Temsilcisi Behçet Atlı kaptanlara ve hakemlere çiçek verdi, "İsmail Bedel sezonumuz hayırlı olsun. İnşallah İsmail Hocamıza yakışır bir şekilde sezonu tamamlarız" dedi. Futbolcular kendilerine verilen çiçekleri rahmetli İsmail Bedel'in eşi Zeynep Bedel'e takdim ederek elinden öptü. Manisagücü, Develi Gençlikspor'u 4-1 yenip sezona galibiyetle başladı.

CÜNEYT HASÇELİK