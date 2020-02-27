Kapancıspor zaferi kutluyor

Manisa 1. Amatör Küme Play-Off finallerinde başarılı olup Süper Lig’e yükselen sarı-siyahlılarda bayram var.

Manisa 1. Amatör Küme'de başarılı bir sezon geçiren önce E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan ve ardından Play-Off'ta Tepeköyspor ve Emirspor'u mağlup edip Süper Amatör Lig'e adını yazdıran Salihli temsilcisi Kapancıspor zaferini kutluyor. Sarı-siyahlılar, şampiyonluğunu düzenlediği yemekle kutladı.

ORTAYOL'A PLAKET

Nurullah Akyıldız yönetimindeki Salihli Kapancıspor, tarihinde ilk kez Süper Amatör Küme'ye çıkma başarısı gösterdi. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, muhtarlar, futbolcular ve davetlilerin katıldığı gecede konuşan kulüp başkanı Ali Ortayol, "Öncelikle Kapancıspor'a yakışır bir mücadele sergileyerek sonunda hedefe ulaşan kardeşlerimi kutluyorum. Bu hedefe ulaşılmasında büyük pay sahibi olan Teknik Direktörümüz Nurullah Akyıldız'a ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise Süper Amatör Küme'ye yükselen Kapancıspor'u tebrik ederken, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise başarılarından dolayı takım adına kulüp başkanı Ali Ortayol'a plaket verdi. Gecede üyeler Kapancıspor atkıları ile şampiyonluk kupasını birlikte havaya kaldırdı.

EMRE SAÇLI