Kartal pes G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim etmeyecek

Avrupa için inat eden Beşiktaş, Alanya ile yarın kritik bir 90 dakika oynayacak.

Süper Lig'de 37 puan-la 7. sıraya gerile-yen Beşiktaş'ta tüm hedefler Avrupa üze-rine yapılıyor. İlk 4'e girme-nin hesaplarını yapan siyah-beyazlılar bu doğrultuda yarın Aytemiz Alanyaspor ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Bu maçı kazanma-sı halinde rakibinin 1 puan önüne geçecek olan Kara Kartal, aynı zamanda dep-lasmandaki kötü grafiğine de son vermeyi amaçlıyor.

DIŞARIDA KÖTÜ

Beşiktaş son 4 deplas-manından tek galibiyet çıkartırken bu süreçte 3 kez mağlup oldu. Kara Kartal bu süreçte sadece Ç.Rize engelini 2-1'lik sonuçla geçerken Fener-bahçe, Göztepe ve Başak-şehir'e ise mağlup oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, dün futbolcuları-na maçın önemini anla-tarak rakibini ezberletti. Yalçın, futbolcularından özellikle Alanya'nın hücum hattına dikkat etmelerini istedi.