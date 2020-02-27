Kızılcabölükspor’da Semih&Ercan döndü

3. Lig 1. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Kızılcabölükspor, Pazar günü Play-Off'u kovalayan 1928 Bucaspor ile zorlu bir sınava çıkacak. Hazırlıklarını Şirinköy Stadı'nda sürdüren sarı-kırmızılılarda, kart cezalısı stoper Semih Durmuş ile iyileşen Ercan Karaca takıma döndü. Mekik'te, Ertuğrul Yıldırım ile Emre Adiloğlu'nun sakatlıkları ise sürüyor. Teknik direktör Ali Yalçın, Silivrispor maçında sergilenen futbolun kendisine çok umut verdiğini belirterek, "Futbolcularımın Silivrispor maçındaki futbolu yüreğime su serpti. Bu heyecanımızı, isteğimizi coşkumuzu har maça yansıtırsak, önümüzde kimse duramaz. Son saniyelere kadar top yekün savaş vereceğiz. Teknik taktik yok. Onu herkes yapıyor. 3 puan bize ilaç gibi gelecek" dedi.

SEBAHATTİN ALP