  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Medar Gençlerbirligi ve Karabulut rüzgarı

Medar Gençlerbirligi ve Karabulut rüzgarı

Medar Gençlerbirligi ve Karabulut rüzgarı
Giriş Tarihi: 27.2.2020

Manisa 2. Amatör Küme G Grubu'nda Karabulutspor, Akhisar Çağlayanspor'u 3-1'lik skorla yenip, 2'de 2 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. İlk maçında Gördesspor'u 4-2'lik skorla yendikten sonra Kovalık Stadı'nda Çağlayanspor'la karşılaşan Karabulutspor Ahmet Gaskar'ın hat-trick yaptığı maçta 3-1'lik zafere imza attı, iddiasını kanıtladı. İlk hafta Akhisar Çağlayanspor'la sahasında 1-1 berabere kalan Medar Gençlerbirliği, Akhisargücü'nü 4-2'lik skorla mağlup etti, ilk galibiyetini aldı. Medar Gençlerbirliği, Alihan Kesentaş, Alim Ertekin, Melih Kalmaz ve Erdinç'in attığı gollerle galibiyete uzanıp, zirveye göz kırptı. 3. haftada Karabulutspor, Akhisargücü'nü ağırlayacak, Medar Gençlerbirliği ise Hamidiye Doğanaltı Eylül'le oynayacak.

KENAN MOLLA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Medar Gençlerbirligi ve Karabulut rüzgarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN