Medar Gençlerbirligi ve Karabulut rüzgarı

Manisa 2. Amatör Küme G Grubu'nda Karabulutspor, Akhisar Çağlayanspor'u 3-1'lik skorla yenip, 2'de 2 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. İlk maçında Gördesspor'u 4-2'lik skorla yendikten sonra Kovalık Stadı'nda Çağlayanspor'la karşılaşan Karabulutspor Ahmet Gaskar'ın hat-trick yaptığı maçta 3-1'lik zafere imza attı, iddiasını kanıtladı. İlk hafta Akhisar Çağlayanspor'la sahasında 1-1 berabere kalan Medar Gençlerbirliği, Akhisargücü'nü 4-2'lik skorla mağlup etti, ilk galibiyetini aldı. Medar Gençlerbirliği, Alihan Kesentaş, Alim Ertekin, Melih Kalmaz ve Erdinç'in attığı gollerle galibiyete uzanıp, zirveye göz kırptı. 3. haftada Karabulutspor, Akhisargücü'nü ağırlayacak, Medar Gençlerbirliği ise Hamidiye Doğanaltı Eylül'le oynayacak.

KENAN MOLLA