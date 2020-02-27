Nazilli Belediye Sergen’e üzüldü

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da, Darıca Gençlerbirliği'ne karşı alınan galibiyet nefes aldırken, bu karşılaşmanın 29. dakikasında rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde sakatlanan Sergen Piçinciol hastanelik oldu. Sergen, kanlar içerisinde yerde kaldı. Sol kaşında açılma olan ve herkesi korkutan Sergen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli oyuncunun, yapılan müdahalenin ardından açılan kaşına 14 dikiş atıldı. Hastaneden taburcu olan Sergen'in Diyarbekirspor deplasmanında forma giyebileceği öğrenildi. Öte yandan Play-Off yarışında önemli bir galibiyet aldıklarını belirten teknik direktör Yavuz İncedal, "Sezon sonunda ilk 5 içinde olacağız. Buna inancımız tam" dedi.

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