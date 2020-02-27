Operasyon kapıda

Kanarya’da sözleşmesi sona eren Falette, Hasan Ali, Isla, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci, Emre, Dirar, Ozan ve Erten Ersu ile yola devam edilmeyeceği, Jailson, Zajc, Mevlüt, Sadık ve Tolgay gibi isimlere gelen tekliflerin de değerlendirileceği öğrenildi.

Süper Lig'de geçtiğimiz Pazar günü sahasında G.Saray'a 3-1 yenilerek Kadıköy'de ezeli rakibine karşı 20 yıllık üstünlüğünü yitiren F.Bahçe'de çalkantılı günler yaşanırken sezon sonu geniş çaplı büyük bir operasyon bekleniyor. Sarı-lacivertli ekibin sözleşmesi biten ve kadroda düşünülmeyen oyuncularla birlikte kadrosunu sil baştan değiştireceği gelecek sezona bambaşka bir kadro ile başlayacağı öğrenildi.

KADRO SİL BAŞTAN

Kanarya'da bu sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Falette, H.Ali, Isla, M.Ekici, Tolga, Emre, Dirar, Ozan ve Erten Ersu ile mukavele yenilemeyeceği bildirildi. Yönetimin bu oyuncular dışında bekleneni veremeyen Jailson, Zajc, Mevlüt, Sadık ve Tolgay için gelen teklifleri de değerlendireceği konuşuluyor. Teknik heyet konusunda da operasyona gitmesi beklenen idarecilerin A.Alanya'nın teknik patronu Erol Bulut'u listenin başına çektiği biliniyor.



MURİÇ DE GİDEBİLİR

F.bahçe'de 4 haftadır suskun kalan Vedat Muriç ile de yollar ayrılabilir. Özellikle İngiltere ve İtalyan kulüplerinin takibinde bulunan Vedat Muriç de çok iyi bir teklif gelmesi halinde gözden çıkarılacak. Kosovalı golcü için İngiltere'den Tottenham, Burnley ve Leicester dışında İtalya'dan Lazio'nun da istekli olduğu biliniyor.



SOLA İKİ TAKVİYE

F.Bahçe'nin sezon sonunda sol beke iki takviye birden yapması bekleniyor. Sakatlıklar sebebiyle bu sezon 8 lig maçında 631 dakika süre alan Hasan Ali Kaldırım ile yolların ayrılması gündeme gelirken bu mevkide alternatif yaratmak için bir oyuncunun da transfer edileceği öğrenildi.