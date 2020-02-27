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Pamukkale’nin ‘Yıldız’ı parlıyor

Pamukkale’nin ‘Yıldız’ı parlıyor
Giriş Tarihi: 27.2.2020

1. Amatör Küme A Grubu’nda lider Yıldız’ı yendi hem yarışa ortak oldu hem de zirveyi karıştırdı.

Denizli 1. Amatör Küme A Grubu'nda Play-Off mücadelesi veren Pamukkalespor, lider Yıldızspor'u 3-2'lik skorla yendi, hem zirveyi karıştırdı hem de umutlandı. Doğan Demirci Stadı'nda yağış altında oynan maçta ilk yarıyı 2-0 geride tamamlayan yeşil-siyah-beyazlılar, Orhan Yüksel, Adem Dayıoğlu ve Ali Kahraman'ın attığı gollerle skoru 3-2'ye getirip bayram yaptı.

'ÜST LİGE YAKIŞIR'
Pamukkalespor Kulüp başkanı Behçet Arım, geçen sezon son maçta ligde tutunduklarını hatırlatarak, bu sezon işi sıkı tuttuklarını söyledi. 3 hafta önce Şemiklerspor'a 4-2 yenildikten sonra antrenör Mustafa Yiğit Tulcu ile yolları ayırıp göreve altyapı antrenörü Kenan Kurhan'ı getirdiklerini açıklayan Arım, "Yıldızspor karşısında ilk yarı şansız 2 gol yedik. İkinci devre maça ağırlımızı koyduk. 18-19 yaşında altyapımızdan yetişen gençlerle oynuyoruz. Şans faktörü yanımızda olursa Play- Off'a kalıp, Süper Amatör Lig'e çıkmak istiyoruz. 1978 yılında kurulan Pamukkalespor'un adını profesyonel liglerde duyurmak istiyoruz" dedi. Pamukkalespor ligde gelecek hafta Yeni Güneyspor'u ağırlayacak.

SEBAHATTİN ALP

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