Şemiklerspor ilk iki için ümitlendi

Denizli 1. Amatör Küme A Grubu’nda Üçler Albayrak’ı 5-0 yenen yeşil-kırmızılılar, 4’te 4 yaparak umut verdi.

Denizli 1. Amatör Küme A Grubu'nda zirve yarışı iyice kızıştı. 12 takımlı grupta 6 takım ilk 2 için ümitlendi. Akkonak Stadı'ndaki karşılaşmada ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Şemiklerspor, Nuri (3), Mehmet ve Doğukan'ın golleri ile sahadan 5-0 galip ayrıldı.

'ZİRVEYE RENK GELDİ'

Son 4 maçta rakip fileleri 20 kez havalandıran ve kalesinde sadece 4 gol gören Şemiklerspor, 4'te 4 yaparak lider Yıldızspor ile puan farkını 1'e indirdi. Antrenör Fahrettin Kuş, 17. haftada alınan sonuçlarla zirveye renk geldiğini belirterek, "Lider Yıldızspor'un yenilmesiyle, yarış yeniden kızıştı. Ligin bitmesine 5 hafta kaldı. En az hata yapan taraf olmak ve grubu lider olarak tamamlayıp, Play-Off'a kalmak istiyoruz" dedi. Başkan Sezai Sakin ise, emin adımlarla zirveye ilerlediklerini vurguladı, "Devre arası yaptığımız transferlerle güçlendik. 3 hafta Bekilli Belediyespor, Yıldızspor ve Telekomspor ile zorlu maçlara çıkacağız. Bu maçlarda alacağımız skorlar, ligdeki kaderimizi belirleyecek. 3 maçı kazandığımız takdirde grubu lider bitiririz" dedi.

SEBAHATTİN ALP