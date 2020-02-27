Tire ateşi yaktı

Muhteşem bir sezon geçiren ve şampiyonluğu kutlayan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon BAL’a, ardından da 3. Lig’e yükselmenin planını yapıyor. Başkan Can Toprakçı, “Tarihi başarılarla dolu kulüp şahlanacak” dedi.

İzmir 1. Amatör Küme H Grubu'nun şampiyonu Tire Belediyespor hedef büyüttü. Geçen hafta Torbalı 7 Eylül Stadyumu'nda oynanan Play-Off finalinde güçlü rakibi Menderes Belediyespor'u penaltılarla geçip Süper Amatör Lig'e yükselmeyi başaran sarıkırmızılılar hafta boyunca şampiyonluğu kutladı.

EFSANE DÖNÜYOR

Kulüp başkanı Can Toprakçı, "Hedefimiz 3. Lig" dedi. Kulübün tarihin şan, şeref ve başarılarla dolu olduğu belirten Toprakçı, "1970'li yılların efsane takımı Tirespor'un başarılarını günümüze taşımak için yola çıktık. İlk senemizde şampiyon olarak koyduğumuz hedefe ulaştık. Sırasıyla, Süper Amatör Lig (SAL) ve Bölgesel Amatör Lig'de de (BAL) şampiyon olup 3. Lig'e çıkmak istiyoruz. Tribündeki destek her geçen gün çığ gibi büyüyor. Sarı-kırmızılı renkleri özleyen taraftarımızın Torbalı'daki final maçında verdiği destek camiamızı mutlu etti. Başarının bir ayağında Belediye Başkanımız Atakan Duran, diğer ayağında yönetim, teknik ekip ve futbolcular ile tribünleri karşılıksız olarak dolduran taraftarlarımız var" dedi. Serkan Söğüt yönetimindeki teknik kurmaylar ise yeni sezonun transfer planlamasını şimdiden yapmaya başladı.

NADİR UYSAL