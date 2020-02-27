Trabzon’un altın çocuğu

Yaptığı yüzde 78’lik kurtarış oranıyla dünyanın en iyi kalecileri arasına adını yazdıran Uğurcan için İngilizler 25 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, yüzde 78 kurtarış oranıyla 23 yaş ve altı kaleciler arasında adını zirveye yazdırdı. Tüm yaş kategorilerinde ise 9. sırada yer alan yıldız file bekçisi dünya devlerinin de yakın takibine girdi. Genel değerlendirmede Liverpool kalecisi Alisson'un yüzde 87'lik değeriyle ilk sırada olduğu tabloda, Galatasaray'dan Fernando Muslera yüzde 80'lik kurtarış yüzdesiyle 7.'liğe kuruldu. Trabzonspor'un 23 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de 21 maçta ağlarında sadece 22 gol gördü ve takımının başarısında önemli pay sahibi oldu. Liverpool, Sevilla ve Everton'un ilgilendiği Uğurcan'a son olarak Tottenham talip oldu.

İNGİLİZ BASININ GÜNDEMİNDE

İngiliz basını, Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham'ın Uğurcan için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığını iddia etti. Liverpool'un da devre arasında çok istediği Uğurcan için Tottenham'ın Trabzonspor'a dev bir teklifle geleceği iddia edildi ve "Trabzon'a 25 milyon Euro gibi geri çevrilemeyecek bir para teklif edilecek" denildi.