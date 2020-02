Turgutluspor, Cizre sınavına odaklandı

3. Lig 2. Grup'ta Fethiyespor'u yenerek Play- Off yarışında avantaj sağlayan 2. sıradaki Turgutluspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Cizrespor maçının hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar zorlu maçtan puan ya da puanlar alarak Turgutlu'ya dönmek isterken deneyimli teknik adam Cüneyt Biçer ve kurmayları oyuncuları zorlu maça hazırlıyor. İç sahadaki Fethiye galibiyetiyle Payas beraberliğini telafi eden Turgutluspor ligin son düzlüğünde hata yapmak istemiyor. Teknik direktör Cüneyt Biçer, "Cizrespor maçı zorlu geçecek. Artık her maç final, her puan önemli. Onlar da kazanarak son haftalara umutlu girmek isteyecekler. Ama bizim artık puan kaybına tahammülümüz yok" dedi.

İLKER UYAR