Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu şampiyon

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde okullararası basketbol turnuvası düzenlendi. 'Küçük kızlar' kategorisinde ilçe birincisi olan Didim, Nazilli, Söke ve Efeler okul takımları, il birinciliği için mücadele etti. Dörtlü grupta Efeler Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu, farkını ortaya koydu. Aydın Lisesi Spor Salonu'nda oynanan son karşılaşmada Didim Gazi Ortaokulu'nu 32-6'lık skorla yenen Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu namağlup şampiyonluğa ulaştı. Okul müdürü Özcan Kardeş, "Beden eğitimi öğretmenimiz Yücel Yiğit'in antrenörlüğünde öğrencilerimiz turnuvaya çok iyi hazırlandı. Emeklerinin karşılığını aldılar, tebrik ediyorum. Bölge şampiyonasında başarılar diliyorum" dedi.

MEHMET KAVAS