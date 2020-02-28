Akhisarspor kendine geldi

TFF 1. Lig'de Giresunspor'u yenerek iç sahada 4 maç sonra 3 puanla tanışan Akhisarspor, Play-Off yarışında umutlanırken, Fatih Karagümrük mağlubiyetini de unutturdu. Taraftarları önünde 7 Aralık'ta İstanbulspor'u 4-3'lük skorla yendikten sonra ligin ikinci yarısında sahasında 3 puanı bir arada göremeyen Akigolar, Süper Lig yarışında 'Ben de varım' dedi. İyi bir mücadele sergilediklerini vurgulayan teknik direktör Yılmaz Vural, müsabakadan istedikleri sonuçla ayrıldıklarını ve gelecek haftalara umutla baktıklarını söyledi.

'BİZİM İÇİN DÖNÜM MAÇIYDI'

Ligde ilk 6 içinde kalabilme adına kendileri için dönüm müsabakasını geride bıraktıklarını kaydeden teknik patron Vural, şöyle konuştu: "Maç öncesi bakıldığında Giresunspor'un 28 puanı vardı ama evinde oynamadığı maç var. Dolayısıyla yarım kalan, daha doğrusu o maçı kazandığı takdirde 31 puanla eğer biz ters bir gidişat olsaydı, 32 puanda kalacaktık. Bizim için dönüm maçıydı bu. İlk altının içinde kalabilmek adına çok şükür iyi bir oyundan sonra geçen Menemen maçında 2-0 öndeyken o maçı hatırlayarak daha temkinli daha dikkatli ve 2-0'dan sonra oyunu kontrol eder bir şekilde sonuca sahip olabildik. Taraftarımıza ve oyunculara galibiyet için teşekkür ediyorum."

KENAN MOLLA