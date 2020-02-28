  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Alanyaspor - Beşiktaş I Canlı anlatım

- I Canlı anlatım

Alanyaspor - Beşiktaş I Canlı anlatım

28.02.2020, 19:22 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020,20:00

'in 24. haftasının açılış maçında , deplasmanda Aytemiz ile karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşma öncesi 11'ler de belli oldu. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren mücadele öncesi ev sahibi takımın 39, siyah-beyazlıların ise 37 puanı bulunuyor. Siyah-beyazlı takımda tam 6 isim sarı kart ceza sınırında. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd bu maçta sarı kart görmesi durumunda, gelecek hafta oynanacak MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Victor Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boyd, Nkoudou, Burak

BEŞİKTAŞ'TAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin alçak saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit olmuştu. Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı öncesinde yaptığı "İlk 11'imiz ve tüm camiamızla #MehmetçiğinYanındayız" büyük beğeni topladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alanyaspor - Beşiktaş I Canlı anlatım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN