Alanyaspor - Beşiktaş I Canlı anlatım

Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşma öncesi 11'ler de belli oldu. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren mücadele öncesi ev sahibi takımın 39, siyah-beyazlıların ise 37 puanı bulunuyor. Siyah-beyazlı takımda tam 6 isim sarı kart ceza sınırında. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd bu maçta sarı kart görmesi durumunda, gelecek hafta oynanacak MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek. İLK 11'LER BELLİ OLDU Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Victor Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boyd, Nkoudou, Burak BEŞİKTAŞ'TAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin alçak saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit olmuştu. Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı öncesinde yaptığı "İlk 11'imiz ve tüm camiamızla #MehmetçiğinYanındayız" büyük beğeni topladı.