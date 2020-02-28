Aslan çok mutlu

Galatasaray futboldan sonra basketbolda da Fenerbahçe'yi deplasmanda yenememe serisini bitirdi. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz Pazar günü futbolda sarı-lacivertlileri deplasmanda 20 yıl sonra 3-1 mağlup etmişti. Önceki gün de ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında rakibini 80-75'lik skorla yenerek 9 yıl sonra deplasmanda kazandı. G.Saray dışarıda son olarak F.Bahçe'yi 4 Haziran 2011'de 72-71'lik skorla devirmişti. Bu müsabakanın ardından Fenerbahçe oynanan 17 karşılaşmadan da parkeden galip ayrılan taraf olmuştu. Bunlardan sadece 1'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanırken, diğer 16 maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapıldı. Galatasaray'ın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Fenerbahçe karşısında aldıkları galibiyete sevindiklerini ancak zafer kelimesinin biraz abartılı olduğunu söyledi.

ÖNEMLİ BİR GALİBİYET

Erdoğan, "Rakibimiz çok kaliteli bir kadroya ve koça sahip. Avrupa'nın en iyi, dünyanın sayı koçlarından bir tanesi. Fenerbahçe karşısında çok akıllı oynadık. Bizim için yukarıya tutunmak adına çok önemli bir galibiyetti" dedi.



Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek 9 yıl sonra sevindi.



GÖKSENİN'DEN OZAN'A GÖNDERME

BasketboldA G.Saray'ın F.Bahçe'yi yenmesi üzerine sarıkırmızılı ekibin kaptanı Göksenin Köksal'dan ilginç bir hamle geldi. Futbolda F.Bahçe'nin G.Saray'a 3-1 yenilmesinin ardından Ozan Tufan'ın maç sonrası yayıncı kuruluşa hakem hatalarını eleştirirken kullandığı "Böyle bir şey olabilir mi ya" sözlerine atıfta bulundu. Köksal, maç sonrası taktik tahtasına "Ataşehir Hatırası 26.02.2020" yazılı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Köksal gönderi mesajına ise "Böyle bir şey olabilir mi ya?" yazdı