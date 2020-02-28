Aydın’da çifte madalya sevinci

19. Seyfi Alanya Atmalar Kupası’nda Yusuf Bozkaş birinci oldu, Habib İslam Kurt da ikincilik kürsüsüne çıktı.

Aydınlı başarılı atletler Yusuf Bozkaş ile Habib İslam Kurt, Mersin'de muhteşem bir başarıya ulaştı. 19.'su yapılan Seyfi Alanya Atmalar Kupası Yarışmaları, Nevin Yanıt Atletizm Pisti'nde yapıldı. 300'ü aşkın atletin katıldığı, dört atma branşında ve dört yaş kategorisinde toplam 32 yarışmanın yapıldığı müsabakalarda Aydınlı sporcular önemli başarılar elde etti.

KÜRSÜDE İKİ AYDINLI BİRDEN

Aydın'ı temsilen yarışmalara katılan Yusuf Bozkaş, U-16 çekiç atma branşında 52.95'lik derecesiyle altın madalyayı kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Yine aynı yarışta Aydın'ı temsil eden Habib İslam Kurt, 50.98'lik derecesiyle Türkiye 2.'isi oldu. Aydınlı başarılı atletler kürsünün 1. ve 2. basamağında yer aldı. Milli Takım Atletizm Antrenörü Burak Uygun, çok zorlu geçen yarışmalara rağmen elde ettikleri derecelerden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Bir kürsüde iki Aydınlı sporcunun yer almasından dolayı ayrıca gururlu olduğunu belirten antrenör Burak Uygun, desteklerinden dolayı Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na teşekkür etti.

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