Bergama fırtınası

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta nağmalup liderliğini sürdüren ve hafta sonunda evinde konuk ettiği Manisa Sanayispor'u 6-0 yenerek en yakın rakibi Yunusemre'nin 10 puan önünde şampiyonluğun en büyük adayı olan Bergama Belediyespor en başarılı takım olarak dikkat çekti. 19 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik elde eden kırmızı-lacivertliler, 8. Grup'ta en çok galip gelen takım olarak zirvede yer alıyor.

MUHTEŞEM DÖNDÜ

Kırmızı lacivertli ekip, rakip fileleri 47 kez havalandırırken, kalesinde 7 gol gördü. Mardin Büyükşehir Başak'la birlikte BAL'da bileği bükülmeyen iki takımdan birisi olan Bergama, golcülüğüyle de dikkat çekiyor. İzmir temsilcisi, 53 gol atan Ceyhan, 52 gol atan Çarşamba ve 48 gol atan Adıyaman 1954'ten sonra attığı 47 golle en golcü 4. takım oldu. Bergama, kalesinde gördüğü 7 golle, 3 gol yiyen Mardin Büyükşehir Başak ve 7 gol yiyen Siirt İl Özel İdaresi ile birlikte en az gol giyen yiyen 3. takım konumunda. Sakatlığı nedeniyle 4 haftadır takımdan uzak olan bir diğer golcü isim Osman Atalay Demirtaş, hat-trick yaparak muhteşem bir dönüş yaptı, gol sayısını da 12'ye yükseltti. 29 yaşındaki tecrübeli kaleci Ömer Can ise 19 maçın tamamında 90 dakika forma giyerek takımın en istikrarlı oyuncusu oldu.



ÖĞRENCİLERDEN DESTEK

Manisa Sanayispor karşısında alınan 6-0'lık galibiyet sonrasında maçı tribünde Öğretmenleri Arzu Uslu ile birlikte izleyen Göçbeyli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri saha içerisine inerek Teknik heyet ve futbolcuların sevincine ortak oldular, fotoğraf çekildiler. Kulüp 2. başkanı Şerif Topal, "Şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz. Muhteşem bir galibiyet aldık" dedi. Teknik sorumlu Hakan Şapçı ise, 3. Lig hasretine son vereceklerini iddia etti.

SERVET SARUN