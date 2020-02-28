Çal, iki maçta 6 puan istiyor

7. Grup’ta Denizli’yi temsil eden siyah-beyazlılar Sarayönü ve Karaman Bld. maçlarına şartlandı.

BAL 7. Grup'ta Sarayköyspor ile birlikte Denizli'yi temsil eden Çal Belediyespor, üst üste oynayacağı iki deplasman maçını kazanıp kurtuluş yolunda iyice rahatlamak istiyor. Muğla ekibi Ortaca Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek puanını 20'ye yükselten siyah-beyazlılar, hafta sonu deplasmanda Konya temsilcisi Sarayönü Belediyespor ile oynayacak. 11 puanla ligin son sırasında yer alan Sarayönü maçından sonra ise, şampiyonluk mücadelesi veren Karaman Belediyespor'a konuk olacak olan Çal, iki maçtan 6 puan hedefliyor. Teknik direktör Mesut Üretir, "Ligin bitimine 7 hafta kaldı. Geri sayım başlayınca maçlar da zorlaştı. İyi futbol oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Maçları kazansak da kaybetsek de maçın başladığı dakikadan, bitiş düdüğüne kadar üst seviye de mücadele veriyoruz. Hedefimiz zorlu iki deplasmandan 6 puan çıkarıp, düşme hattından biran önce uzaklaşmak" dedi.

SEBAHATTİN ALP