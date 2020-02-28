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Esme Belediyespor BAL’a göz kırpıyor

Esme Belediyespor BAL’a göz kırpıyor
Giriş Tarihi: 28.2.2020

Uşak 1. Amatör Küme Play-Off Grubu'nda ilk devre sona erdi. Son iki haftada 5 puan kaybeden Eşme Belediyespor, evinde konuk ettiği Turan İdmanyurdu'nu 1-0 mağlup etti, ilk devreyi 10 puanla averajla 3. sırada tamamladı. Taraftarları önünde Oğuzhan Çizmeci'nin attığı golle galibiyete ulaşan kırmızı-beyazlılar, Doğancık İdmanocağı'yla 3-3 berabere kalan ve ilk kez puan kaybı yaşayan lider Uşak Vefaspor ile puan farkını 3'e düşürdü. İkinci sıradaki Sivaslı Belediyespor, Güneyspor'u deplasmanda 5-1 yendi. Play-Off Grubu'nun 6. haftasında 1 Mart Pazar günü Turan İdmanyurdu- Uşak Vefaspor, Eşme Belediyespor-Güneyspor, Doğancık İdmanocağı-Sivaslı Belediyespor maçları oynanacak.

SERVET SARUN

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