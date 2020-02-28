Fenerbahçe Beko Valencia’ya konuk

FenerbahçE Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında bugün İspanya temsilcisi Valencia ile deplasmanda karşılaşacak. Valencia kentindeki La Fonteta Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon istediği performansı sergileyemeyen sarı-lacivertli ekip, 26. haftaya 11 galibiyet, 14 mağlubiyetle 10. sırada girdi. İspanyol ekibi Valencia ise 12 galibiyet, 13 yenilgiyle 7. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı İspanyol ekibi 100-98 kazanmıştı.