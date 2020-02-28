Süper Lig'de ikinci yarıda aldığı sonuçlarla 34 puanla 8. sıraya yükselen ve Avrupa iddiasını ortaya koyan Göztepe performans primleriyle kasasını doldurdu. Ligde bir maçı eksik sarı-kırmızılılar, şimdiye kadar 22 müsabakaya çıkarken bu maçlardan 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ayak bastı parası olarak sezon başında 9 milyon lira alan sarı-kırmızılılar, toplam 41 milyon 500 bin liralık mini bir servet kazandı. Ligde 12 maça daha çıkacak olan Göztepe, sezon bitiminde sıralamadaki yerine göre de ekstra prim kazanabilecek.
BURAK HAKERLER
Göztepe’nin kasası doldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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