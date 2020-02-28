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’nin kasası doldu

Göztepe’nin kasası doldu
Giriş Tarihi: 28.2.2020

Süper Lig'de ikinci yarıda aldığı sonuçlarla 34 puanla 8. sıraya yükselen ve Avrupa iddiasını ortaya koyan Göztepe performans primleriyle kasasını doldurdu. Ligde bir maçı eksik sarı-kırmızılılar, şimdiye kadar 22 müsabakaya çıkarken bu maçlardan 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ayak bastı parası olarak sezon başında 9 milyon lira alan sarı-kırmızılılar, toplam 41 milyon 500 bin liralık mini bir servet kazandı. Ligde 12 maça daha çıkacak olan Göztepe, sezon bitiminde sıralamadaki yerine göre de ekstra prim kazanabilecek.

BURAK HAKERLER

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