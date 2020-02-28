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İlk hedef kiralıklar

İlk hedef kiralıklar
Giriş Tarihi: 28.2.2020

G.Saray’ın Onyekuru ve ile sözleşme uzatacağı Seri ve için de beklemede olduğu öğrenildi.

F.Bahçe'yi Kadıköy'de yenerek zirve yarışında önemli bir engeli geçen G.Saray, yeni sezona yönelik çalış-malarını da sürdürüyor. Seri, Lemi-na, Onyekuru, Saracchi ve Andone'nin kira-lık olması sebebiyle bu oyuncuların durumunu görüşecek olan yönetim Monaco'dan kirala-nan Onyekuru ve Southampton'dan kiralanan Lemina'yı takımda tutmayı planlıyor.

SERİ VE ANDONE NETLEŞMEDİ

Fulham'dan gelen Seri ve Brighton'dan Andone'nin durumu ise henüz netleşmezken Leipzig'den alınan Saracchi'nin ise 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Bu arada Fenerbah-çe'den Galatasaray'a gelen Şener Özbayraklı, takımdan bedelsiz ayrılmak için izin istedi. Adağı yerine getirdi.

Bayburt'ta iki arkadaşın 2013 yılında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmesi takdirde kurban adadığı öğrenildi. Geçen süreçte adak adayan iki arkadaştan Samet Çakmak, 2018 yılında trafik kazasında hayatını kaybederken Kadir İşçan ise arkadaşının ve kendisini adağını yerine getirdiği bildirildi.

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