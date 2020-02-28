Kara Kartal çıkış arıyor

Son iki maçını kazanamayan Beşiktaş, bugün 20.00’de Alanyaspor’a konuk olacak.

Süper Lig'de son 2 haftada 1 puan alabilen Beşiktaş, bugün Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.Ligde 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 37 puanla 7. sırada bulunuyor. A.Alanyaspor ise 11 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 39 puan toplayarak 5. sırada yer aldı. Beşiktaş'ta 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

CEZA SINIRINDA

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, Alanyaspor maçında sarı kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında cezalı olacak.