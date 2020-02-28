Kasası doldu

Göz-Göz, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan galibiyet başına 2 milyon 600 bin, beraberlikler için 1 milyon 300 bin lira ve 9 milyon liralık ayak bastı parası ile toplamda 41 milyon 500 bin lira aldı.

Süper Lig'de özellikle ikinci yarıda aldığı sonuçlarla 34 puanla 8. sıraya yükselen ve Avrupa Ligi için iddiasını ortaya koyan Göztepe performans primleriyle kasasını doldurdu. Ligde bir maçı eksik sarı-kırmızılılar, şimdiye kadar 22 müsabakaya çıkarken bu maçlardan 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ayak bastı parası olarak sezon başında 9 milyon lira alan sarı-kırmızılılar, her galibiyet başına 2 milyon 600'er bin lira ve beraberlikler için de 1 milyon 300'er bin lirayı kasasına koydu.

KAZANCINI ARTIRABİLİR

İzmir'in köklü ekibi 9 milyon liralık ayak bastı parasının yanı sıra galibiyetler için toplam 23 milyon 400 bin, beraberlikler için 9 milyon 100 bin liralık bir performans geliri elde etti. Göz-Göz toplam 41 milyon 500 bin liralık mini bir servet kazandı. Ligde 12 maça daha çıkacak olan Göztepe, sezon bitiminde sıralamadaki yerine göre de ekstra prim kazanabilecek. Sarı-kırmızılılar ligi 6. sırada bitirirse 3 milyon lira, 5. sırada bitirirse 6 milyon lira, 4. sırada bitirirse ise 16 milyon lira daha hak edecek, aynı zamanda Avrupa Ligi'ne katılma şansı yakalayacak.



FUTBOLCULARA 63'ER BİN LİRA

Göztepe, bu sezon gösterdiği başarıyla dikkat çekerken futbolcular galibiyet primlerinden en düşük payı aldı. Federasyondan toplam 41 milyon 500 bin lira prime hak kazanan sarıkırmızılı ekipte yönetim, sezon başında belirlediği sisteme göre içeride ve dışarıda alınan galibiyetler başına futbolculara 7'şer bin lira prim verdi. Sarı-kırmızılılar yeni sisteme göre, bu sezon alınan 9 galibiyet için toplamda futbolculara 63'er bin lira primle ödüllendirdi. Yönetimin galibiyet primi Süper Lig'de verilen en düşük rakam oldu.



MÜTHİŞ İKİLİ

Göztepe'nin orta sahasındaki iki yıldızı Halil Akbunar ve Soner Aydoğdu, performanslarıyla sarı-kırmızılı ekibi ayağa kaldırdı. Kanat oyuncusu Halil, ligde 16 maçta 5 gol atıp, 2 de asist yaparken, orta alanda görev yapan Soner ise 20 maçta rakip fileleri 3 kez sarsarken, 7 gol servisiyle müthiş bir katkı yaptı. Göztepe'ye toplamda 8 gol ve 9 asistlik bir katkı sağlayan ikili, Kayseri önünde de teknik direktör İlhan Palut'un en büyük kozu olacak.



TAHKİM'DEN RET KARARI

Beşiktaş'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber geldi. Siyah-beyazlılar 26 Ocak Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yaptığı maçta kural hatası olduğu yönündeki itirazını TFF reddedince tahkime başvurmuştu. Tahkim Kurulu, siyah-beyazlıların itirazını reddettiğini açıkladı. Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 13.02.2020 kararına itirazı incelendi".

USULE AYKIRI BİR EYLEM YOK

"DuruşmA için tayin edilen, 27.02.2020 Perşembe günü saat 15:00'de TFF Vekilleri Av. Hazer Akil, Av. Ali Emrağ, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Vekilleri Av. Koray Akalp, Av. Süheyla Begüm Acar, Av. Kemal Deniz Çiftçi ve kulüp yöneticisi Kemal Erdoğan'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile karar verilmiştir." denildi