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Başaksehir Akmescitspor’u geçti

Manisa Başaksehir Akmescitspor’u geçti
Giriş Tarihi: 28.2.2020

Manisa 2. Amatör Küme İsmail Bedel Sezonu C Grubu'nda Akmescitspor ile Manisa Başakşehir karşı karşıya geldi. 8 Eylül Stadı'nda oynanan maçta yeni kurulan bir takım olan Manisa Başakşehir, mücadeleyi Yusuf'un attığı golle 1-0 kazanarak sezona galibiyetle başladı. Grupta Koldere Belediyespor, 45 Barbaros Gençlikspor'u 3-1 yendi, Hamzabeylispor da Maltaspor'u 3-2 mağlup etti. Başakşehirspor ligin ikinci haftasını bay geçerken, Akmescitspor ise Saruhanlı'da Kolderespor ile karşılaşacak. Manisa Başakşehir Kulüp Başkanı Ersin Ediz, yeni bir takım olmalarına rağmen ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

CÜNEYT HASÇELİK

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