Manisa Büyükşehir filede zirveye çıktı

Manisa BŞB'nin midi kızlar voleybol takımı, üçüncü haftada deplasmanda karşılaştığı Saruhanlı Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek, 3'te 3 yaparak grup liderliğini sürdürdü. İl birinciliği hedefine ulaşmak için yoluna dolu dizgin devam eden yeşil-beyazlılar, setleri 25-15, 25-16, 23-25, 25-13 kazanıp galibiyet serisini sürdürdü.