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FK zirve yarısında pes etmez

Manisa FK zirve yarısında pes etmez
Giriş Tarihi: 28.2.2020

2. Lig Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor'un ardından ligde ikinci sırada bulunan Manisa FK, hafta sonu karşılaşacağı Pendikspor karşılaşmasına hazırlanıyor. Pendikspor karşılaşmasını önemsediklerini ve rakibi ciddiye aldıklarını belirten teknik direktör Cihat Arslan, "Biz inancımızdan ve mücadelemizden bir şey kaybetmek istemiyoruz. O yüzden deplasmanda karşılaşacağımız Pendik takımını ve oynayacağımız maçı çok önemsiyoruz. Maçın zorlu geçeceğini biliyoruz ama biz kendi gücümüzü, kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıttığımız takdirde sahadan 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum. Bizim herkesi yenecek gücümüz var. İnancımızı kaybetmeden bu şampiyonluk yolunda bir üst lige çıkma arzusuyla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK

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