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Sanayi paraşütsüz

Manisa Sanayi paraşütsüz
Giriş Tarihi: 28.2.2020

BAL 8. Grup'ta deplasmanda lider Bergama Belediyespor'a 6-0 mağlup olan Manisa Sanayispor, kötü gidişata yine 'Dur' diyemedi. Son 8 maçını da kaybeden ve 8 puan ile ateş hattında yer alan siyah-beyazlılarda kötü gidişat devam ediyor. Bölmespor ile birlikte 53 golle en fazla gol yiyen iki ekipten biri olan Manisa Sanayispor, hafta sonunda deplasmanda lider Bergama Belediyespor'a 6-0 mağlup olurken, ligin ilk karşılaşmasında da evinde rakibine 6-1 mağlup olmuştu. 19 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 15 mağlubiyet alan Manisa Sanayispor geride kalan son 8 haftada kalesinde 24 gol görürken, sadece 2 gol atabildi.

SERVET SARUN

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