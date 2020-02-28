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Milli karatecilerin gözü ’de

Milli karatecilerin gözü Tokyo 2020’de
Giriş Tarihi: 28.2.2020

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda üç kota müsabakası kalan Karate Milli Takımı, bunlardan ilkine, 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Avusturya'da çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Karate 1 Premier Lig'in Salzburg etabında tam kadro mücadele edecek. Dünya Şampiyonası'nın ardından en yoğun katılımlı organizasyon olan Karate 1 Premier Lig'in bu sezonki üçüncü etabına ev sahipliği yapacak Salzburg'da 88 ülkeden 600'ye yakın sporcu mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, Salzburg etabında 8 erkek, 6 kadın sporcuyla ülkemizi temsil edecek. Alacak her galibiyet, Tokyo 2020 yolunda büyük önem taşıyacak

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