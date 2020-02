Murat Can Sörloth’la kapışıyor

Muğlaspor’un 26 yaşındaki golcüsü 25 maçta 18 gole ulaşırken, 19 gol atan Trabzonlu Sörloth’la çekişiyor.

3. Lig 3. Grup takımlarından Muğlaspor'un 26 yaşındaki golcüsü Murat Can Bölükbaşı, 25 maçta 18 golle yıldızlaştı. Murat Can, 19 gol atan Trabzonsporlu Sörloth'un 1 gol gerisinde, 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Samsunspor'un yıldızı Bahattin Köse'yle aynı gol sayısına sahip. Türkiye liglerinin en golcü 2. futbolcusu durumunda bulunan Muğlaspor'un santrforu Murat Can attığı gollerle takımına önemli puanlar kazandırdı. Bu sezon Muğlaspor'da takım kaptanlığına getirilen 26 yaşındaki golcü, takımının attığı 36 golün yarısına imza attı.

KARİYER REKORU KIRDI

Geçtiğimiz sezonu 9 golle kapatan Murat Can, bu sezonun henüz 25. haftasında geçen sezonki performansını geride bıraktı. Krallık yarışında zirvedeki yerini koruyan Murat Can'ın ağları sarstığı maçlarda yeşil-beyazlılar 26 puan kazandı. 2012- 2013 sezonunda Hacettepe forması altında 31 maçta 16 gole ulaşan Murat Can, Muğlaspor formasıyla bu sezon sergilediği performansla lig bitmeden 18 gole ulaştı ve kendi kariyer rekorunu kırdı. İki sezon formasını giydiği Hacettepe formasıyla toplam 27 golü bulunan 26 yaşındaki golcü, Muğlaspor ile geçirdiği ikinci sezon henüz sona ermeden 27 gole ulaştı.

ADEM ÜLKER