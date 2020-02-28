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’de Türk derbisini Cedi’nin takımı kazandı

NBA’de Türk derbisini Cedi’nin takımı kazandı
Giriş Tarihi: 28.2.2020

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncular Cedi Osman ile Furkan Korkmaz'ın karşı karşıya geldiği maçta Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers'ı 108-94 yendi. Cedi'nin forma giydiği Cavaliers, seyircisi önünde Furkan'ın takımı 76ers ile oynadığı mücadeleyi kazanarak son 5 maçta 4. galibiyetini aldı. Cavaliers'ta Collin Sexton 28 sayıyla sahanın en skoreri olurken, Tristan Thompson 14 sayı, 13 ribaunt, Larry Nance de 13 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı. Cedi ise 5 sayı, 3 ribauntluk katkıda bulundu. 76ers cephesinde Shake Milton 20, Furkan 14 ve Alec Burks 13 sayı kaydetti. Omzundan sakatlanarak ilk çeyrekte sahayı terk etmek zorunda kalan Joel Embiid, 3 sayıda kaldı.

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